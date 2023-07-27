Головний воєнком Рівненської області побив підлеглого. Його затримали

За даними слідства, полковник та підполковник дізналися, що водій стрілецької роти однієї з військових частин Рівненського районного військкомату планує доповісти про їхні порушення під час служби. За це вони вирішили побити чоловіка.

Обласний воєнком сам бив військовослужбовця, а районний - знімав це на телефон.

"Під час проведення "виховних заходів" в хід пішла бита. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення", - повідомляє ДБР.

Слідчі 26 липня провели шість обшуків у фігурантів. Було виявлено та вилучено телефони, один з них належить потерпілому. Також за місцем проживання обласного воєнкома знайшли биту.

Крім того, у районного воєнкома виявили 8 пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном. Також знайшли знаряддя для вживання наркотиків. Чиновника затримали та оголосили підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 ККУ). Йому загрожує до 10 років за гратами з конфіскацією майна.

Головному воєнкому Рівненської області, який побив бійця, вручили підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 ККУ). Він може провести у в'язниці до 12 років.

Правоохоронці звернулися до суду щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Скандал з одеським воєнкомом

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова. Його підозрюють у незаконному збагачені під час війни, зловживанні службовим становищем, продажі "білих квитків" та ухиленні від виконання обов'язків.

Після цього в Україні ініціювали масові перевірки військкоматів, а ДБР анонсувало нові підозри.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що 11 областей знаходяться на особливому контролі через перевірки ТЦК.

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