Головний рабин України: Говорити, що Ізраїль видає Росії секрети - це кривавий наклеп

Звинувачення Ізраїлю у співпраці з Росією, які нещодавно опублікували в ЗМІ, є "кривавим наклепом". Оскільки ніякого "зливу" з боку ізраїльської сторони до РФ не може бути.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав головний рабин України Моше Реувен Асман.

"Сказати, що Ізраїль видає Росії секрети - це називається кривавий наклеп. Хтось чомусь робить кривавий наклеп. І почали писати, що Ізраїль зближується із Росією. Це брехня", - стверджує Моше Асман.

При цьому він наголосив, що на сьогодні Росія шантажує Ізраїль.

"Росія сьогодні товаришує з Іраном, який відкрито заявляє, що хоче знищити єврейську державу. І Іран близький до створення атомної бомби, яку відкрито хоче скинути на Ізраїль", - сказав Моше Асман.

Він додає, що розмовляв з ізраїльськими людьми й знає багатьох, хто ухвалює рішення.

"Такого ("зливу" інформації Росії, - ред.) не може бути. Це не логічно, не правильно. І більше того, якби країни-друзі України про це дізналися, вони напевно відразу виключили б Ізраїль (з "Рамштайну", - ред.)", - підсумував головний рабин України.

Про який "злив" написали в ЗМІ?

Нагадаємо, напередодні видання Kyiv Post з посиланням на джерела написало, що нібито існує "реальна небезпека" того, що інформація, яка обговорювалася з Ізраїлем на зустрічах у "Рамштайні" (контактна група з питань оборони України), нібито "може потрапляти у розпорядження РФ".

Тож нібито через це, за даними видання, уряд України розглядає можливість призупинення дії угоди між Кабінетом міністрів та урядом Ізраїлю про скасування візового режиму між державами.

Також, мовляв, Україна "ініціює виключення Ізраїлю з зустрічей формату "Рамштайн" через так звану "загрозу витоку інформації" до РФ про надання українській стороні зброї.

Повідомлення про скасування безвізу з Ізраїлем

Зазначимо, що джерело РБК-Україна в дипломатичних раніше повідомляло, що Україна буцімто може призупинити дію безвізового режиму з Ізраїлем. Як пояснило джерело, причиною тому стали "проблеми зі ставленням ізраїльської влади до українців, які їдуть в Ізраїль".

Однак пізніше у коментарі виданню речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко сказав, що не підтверджує таку інформацію.

Відносини між Україною та Ізраїлем

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну влада Ізраїлю заявила про нібито свій нейтралітет. Ізраїль не надає Україні військової допомоги, але не відмовляється у підтримці в гуманітарних питаннях.

Як пояснив раніше позицію прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, Ізраїль на боці Україні, але має певні переживання щодо надання військової допомоги. Він зазначив, що в країні стурбовані можливістю того, що у разі передачі зброї Україні вона може стати "трофеєм" росіян і буде передана Ірану.

Більше про позицію Ізраїлю щодо війни в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

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