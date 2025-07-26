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Головний опонент Орбана шокував подвійною позицією щодо України

Фото: лідер опозиційної угорської партії "Тиса" Петер Мадяр (instagram.com magyar_peter_official)
Автор: Каріна Левицька

Опонент чинного прем’єра Угорщини Петер Мадяр заявив, що не підтримує прискорений вступ України до ЄС. Водночас він визнав Росію агресором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex та 444.hu.

Під час свого виступу, який він організував паралельно з щорічною програмною промовою прем’єра Угорщини Віктора Орбана, Мадяр сказав, що його партія "Тиса" не підтримує ідею про прискорений вступ України до ЄС, а також висловився проти нового бюджету ЄС, який вже почали обговорювати. 

Мадяр сказав, що у цьому питанні готується до довгих і непростих переговорів і буде ставити інтереси Угорщини на перше місце. 

Він покритикував Орбана за те, що той використовує право вето у ЄС не в інтересах країни, а з персональних політичних мотивів.

"Ми маємо відповідально керувати нашим спільним домом, Європою, разом з іншими європейськими союзниками", - сказав лідер "Тиси". 

Водночас він зауважив, що у російсько-українській війні немає сумнівів, хто є агресором, та сказав, що вважає прийнятними контакти з Москвою, коли це може переконати Кремль укладати мир.

Він додав, що Угорщина мала б щось робити для того, щоб зупинити війну, а не "лише говорити, писати дописи та лякати людей ескалацією".

Мадяр також зауважив, що якби за посередництва США з’явився реалістичний проєкт мирної угоди, на який Україна погоджується, тоді угорському лідеру було б варто телефонувати очільнику Кремля Володимиру Путіну чи "сідати на військово-транспортний літак і переконувати російського диктатора щонайменш прочитати його". 

Окрім цього, у своїй промові він наголосив, що Угорщині доведеться обрати, чи бути у блоці з прогресивним Західним світом, чи з групою недемократичних країн на чолі з Росією. 

"Угорщина не має дрейфувати, а має зайняти місце за "західним" столом. Ми не маємо  дрейфувати туди-сюди між Сходом і Заходом – наше місце було, є і буде у Європі", - підкреслив Мадяр. 

Також він зауважив, що якщо Угорщина очікує, аби у її внутрішні справи ніхто не втручався, то має чинити так само і поважати суверенітет інших країн. 

Зауважимо, що у квітні наступного року в Угорщині мають відбутися парламентські вибори. На перемогу претендують партія Віктора Орбана "Фідес" та опозиційна партія Петера Мадяра "Тиса".

Однак варто зауважити, що виборча кампанія в Угорщині небезпечна для України. В окремому матеріалі РБК-Україна розповіло, які позиції основних партій.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Угорщина перейшла для українців в категорію ворожих країн та сприймається як союзниця Росії. Угорщина посідає це місце поряд з КНДР, Китаєм, Іраном та Білоруссю.

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