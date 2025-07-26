Головний опонент Орбана шокував подвійною позицією щодо України

Опонент чинного прем’єра Угорщини Петер Мадяр заявив, що не підтримує прискорений вступ України до ЄС. Водночас він визнав Росію агресором.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex та 444.hu.
Під час свого виступу, який він організував паралельно з щорічною програмною промовою прем’єра Угорщини Віктора Орбана, Мадяр сказав, що його партія "Тиса" не підтримує ідею про прискорений вступ України до ЄС, а також висловився проти нового бюджету ЄС, який вже почали обговорювати.
Мадяр сказав, що у цьому питанні готується до довгих і непростих переговорів і буде ставити інтереси Угорщини на перше місце.
Він покритикував Орбана за те, що той використовує право вето у ЄС не в інтересах країни, а з персональних політичних мотивів.
"Ми маємо відповідально керувати нашим спільним домом, Європою, разом з іншими європейськими союзниками", - сказав лідер "Тиси".
Водночас він зауважив, що у російсько-українській війні немає сумнівів, хто є агресором, та сказав, що вважає прийнятними контакти з Москвою, коли це може переконати Кремль укладати мир.
Він додав, що Угорщина мала б щось робити для того, щоб зупинити війну, а не "лише говорити, писати дописи та лякати людей ескалацією".
Мадяр також зауважив, що якби за посередництва США з’явився реалістичний проєкт мирної угоди, на який Україна погоджується, тоді угорському лідеру було б варто телефонувати очільнику Кремля Володимиру Путіну чи "сідати на військово-транспортний літак і переконувати російського диктатора щонайменш прочитати його".
Окрім цього, у своїй промові він наголосив, що Угорщині доведеться обрати, чи бути у блоці з прогресивним Західним світом, чи з групою недемократичних країн на чолі з Росією.
"Угорщина не має дрейфувати, а має зайняти місце за "західним" столом. Ми не маємо дрейфувати туди-сюди між Сходом і Заходом – наше місце було, є і буде у Європі", - підкреслив Мадяр.
Також він зауважив, що якщо Угорщина очікує, аби у її внутрішні справи ніхто не втручався, то має чинити так само і поважати суверенітет інших країн.
Зауважимо, що у квітні наступного року в Угорщині мають відбутися парламентські вибори. На перемогу претендують партія Віктора Орбана "Фідес" та опозиційна партія Петера Мадяра "Тиса".
Однак варто зауважити, що виборча кампанія в Угорщині небезпечна для України. В окремому матеріалі РБК-Україна розповіло, які позиції основних партій.
Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Угорщина перейшла для українців в категорію ворожих країн та сприймається як союзниця Росії. Угорщина посідає це місце поряд з КНДР, Китаєм, Іраном та Білоруссю.
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