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Голова прикордонників побував під Бахмутом та на Лиманському напрямку (відео)

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Україна, Понеділок 20 березня 2023 11:19
Голова прикордонників побував під Бахмутом та на Лиманському напрямку (відео) Фото: голова ДПСУ Сергій Дейнеко (кадр з відео/t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Гурковська

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко побував на позиціях прикордонників на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Зокрема, прикордонники розповіли очільнику ДПСУ, як відбивають ворожі атаки та про взаємодію з суміжними підрозділами ЗСУ і Нацгвардії.

Також Дейнеко вручив державні та відомчі відзнаки.

Як повідомлялося, українські прикордонники затрофеїли російський дрон із тепловізором DJI Mavic 2 Enterprise, який намагався розвідувати позиції наших захисників.

Також на звільнених територіях Донецької та Харківської областей прикордонники виявили службову документацію загарбників.

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