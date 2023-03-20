Голова прикордонників побував під Бахмутом та на Лиманському напрямку (відео)
Фото: голова ДПСУ Сергій Дейнеко (кадр з відео/t.me/DPSUkr)
Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко побував на позиціях прикордонників на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
Зокрема, прикордонники розповіли очільнику ДПСУ, як відбивають ворожі атаки та про взаємодію з суміжними підрозділами ЗСУ і Нацгвардії.
Також Дейнеко вручив державні та відомчі відзнаки.
Як повідомлялося, українські прикордонники затрофеїли російський дрон із тепловізором DJI Mavic 2 Enterprise, який намагався розвідувати позиції наших захисників.
Також на звільнених територіях Донецької та Харківської областей прикордонники виявили службову документацію загарбників.
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