Из-за гололедицы в Киеве произошло уже более 100 ДТП

Из-за гололедицы в Киеве сегодня, 8 декабря, произошло уже более дорожно-транспортных происшествий. Водителей призывают быть внимательнее не дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции в Киеве.
Сообщается, что состоянию на 16:00 в Киеве зарегистрировано 112 сообщений о ДТП. Причем гололедица ожидается и завтра, 9 декабря.
Во избежание опасных ситуаций и травматизма водителям рекомендуется:
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева возле Офиса президента дерево упало на автомобиль и перекрыло дорогу.
Также из-за гололедицы в столице сегодня был сбой в работе общественного транспорта.