UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Из-за гололедицы в Киеве произошло уже более 100 ДТП

Автор: Артем Горовенко

Из-за гололедицы в Киеве сегодня, 8 декабря, произошло уже более дорожно-транспортных происшествий. Водителей призывают быть внимательнее не дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции в Киеве.

Сообщается, что состоянию на 16:00 в Киеве зарегистрировано 112 сообщений о ДТП. Причем гололедица ожидается и завтра, 9 декабря.

Во избежание опасных ситуаций и травматизма водителям рекомендуется:

  • соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию
  • отказаться от рискованных маневров на дорогах
  • снижать скорость до минимума возле пешеходных переходов

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева возле Офиса президента дерево упало на автомобиль и перекрыло дорогу.

Также из-за гололедицы в столице сегодня был сбой в работе общественного транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевДТП