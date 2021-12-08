Гололед и ДТП на дорогах: Киев вечером остановился в пробках

Вечером 8 декабря в Киеве из-за гололеда и аварий на главных дорогах столицы образовались пробки. По данным полиции, в столице произошло более 100 ДТП.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту Google Maps.
Пробки образовались на проспекте Победы и Степана Бандеры, бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов, Набережном шоссе, улицах Набережно-Крещатицкая, Михаила Бойчука, Большой Житомирской, Владимирской, Льва Толстого.
Затруднено движение транспорта в сторону левого берега на мосту Патона, Метро, Северном и южных мостах. Также пробки образовались на некоторых участках Большой Окружной дороги.
Пробки образовались на Броварском проспекте, улице Братиславской, бульваре Перова, а также проспекте Николая Бажана в районе станции метро "Бориспольская".