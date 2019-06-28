Голодовка угрожает жизни Балуха, - Денисова

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что повторная голодовка опасна для жизни украинского политзаключенного Владимира Балуха. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Денисовой в Facebook.

По словам Денисовой, в прошлый раз Балух голодал 205 дней, что очень подорвало его здоровье. Она отметила, что повторная голодовка представляет угрозу его жизни.

"Нечеловеческие условия содержания, в частности пребывания более двух месяцев в штрафном изоляторе и лишения права встречи с консулом заставили его вновь прибегнуть к такому радикальному шагу", - подчеркнула она.

Также Денисова отметила, что Россия трижды отказывала украинскому консулу во встрече с Балухом. Администрация СИЗО настаивает на якобы российском гражданстве политзаключенного из-за его крымской прописки.

Кроме того, украинский омбудсмен обратилась к своей российской коллеге Татьяны Москальковой с просьбой проверить условия содержания Балуха и принять меры для встречи политзаключенного с консулом.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский политзаключенный Владимир Балух второй раз объявил голодовку. По словам его адвоката Даниила Бермана, Балух потребовал вызвать украинского консула, вернуть псалтырь, теплое белье и свитер.