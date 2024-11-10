Голкіпер "Рейнджерс" із цілим розсипом сейвів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

38-річний резервіст "синьосорочечників" доклався до впевненої перемоги над "Детройтом" (4:0). Шайбами відзначилися Крайдер, Вісі, Панарін і Сміт.

Квік парирував 37 кидків хокеїстів "Ред Вінгз". Відсоток сейвів голкіпера прогнозовано склав 100%. Воротар оформив прем'єрний шатаут у нинішньому сезоні НХЛ. Коефіцієнт надійності стража воріт зріс до 1.17 пункта (4 поєдинки).

Квік вдруге поспіль з'явився у воротах "Рейнджерс". У попередньому матчі він замінив Шестьоркіна після того, як той пропустив 5 шайб за половину протистояння з "Баффало" (1:6). Американець був дублером російського голкіпера і в минулому сезоні (27 матчів, 2 шатаути).

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Нью-Джерсі" Джек Х'юз і вінгер "Вашингтона" Алєксандр Овєчкін. Перший оформив дубль та віддав результативну передачу в протистоянні з "Айлендерс" (4:3 ОТ). Натомість другий закинув дві шайби "Сент-Луїсу" (8:1).

Усі результати вечора в НХЛ: