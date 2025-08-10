Голки - не найстрашніше. Чому брати їжака в руки вкрай небезпечно

Зустріти їжака на вулицях міста - вже не рідкість. Але, попри симпатичний вигляд, ці тварини не такі безпечні, як здається на перший погляд, тож краще до рук їх не брати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Віталій Смаголь.

Чим можуть бути небезпечні їжаки

"Зараз їжака ви швидше побачите у місті, ніж у лісі. Вони абсолютні синантропи - це тварини, які адаптувались до життя біля людини. І так завжди було. Їжак може бути переносником сказу, як і будь-яка тварина, яка живе у дикому середовищі. Я б взагалі не радив би брати його у руки", - заявив експерт.

Смаголь пояснив, що у їжака поміж голочок живуть кліщі, блохи та паразити. А це все може становити загрозу при контакті із людиною.

"Будь-яка тваринка, якщо в неї заводяться паразити, блохи чи кліщі, чухається у місці подразнення. Їжак через голки цього зробити не може. Якби ви розгорнули ті колючки, то б побачили там і кліщів, і паразитів. Не скажу, що він неохайна тварина, але між голок у нього живе що попало", - зазначив Смаголь.

Чому насправді їжаки на себе наколюють яблука

Також він розповів, звідки взялись розповіді про те, їжаки наколюють на себе яблука.

"Чому є казки, що їжаки наколюють яблука і запасаються на зиму? Насправді вони спеціально викачуються у гнинилицях, щоб сік виганяв цих паразитів", - зазначив експерт.

Додамо, що в Україні природно поширений по всій території білочеревий їжак, в окремих місцях сходу України зустрічається вухатий їжак.

Окрім природних мешканців, як садову тварину можуть утримувати їжака європейського та як домашнього улюбленця - карликового африканського їжака.

Їжаки можуть бути переносниками сказу та інших хвороб (фото: Freepik)