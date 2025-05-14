Голи-шедеври, бійки та зламані ворота: найепічніші кубкові фінали "Динамо" – "Шахтар" в історії

14 травня в Житомирі найбільш титуловані українські клуби зійдуться у фіналі національного Кубка в 11-те.
Налаштовуючись на чергову безкомпромісну битву, РБК-Україна згадує топ-5 з попередніх фіналів "Динамо" – "Шахтар".
Із 31-го фіналу національного Кубка, 20 відбувались за участі "Шахтаря", 18 – "Динамо". Між собою принципові суперники грали у вирішальних поєдинках 10 разів.
За перемогами наразі паритет – кожна команда в очних протистояннях взяла по п'ять трофеїв. Одного разу, у першій зустрічі в фіналі (2002 рік), переможець ("Шахтар") визначився в додатковий час. А у 2015-му "Динамо" здолало "гірників" у єдиній між ними серії пенальті в фіналах.
Востаннє гранди вітчизняного футболу зустрічались у вирішальному кубковому поєдинку в 2018 році. Тоді на "Дніпро-Арені" перемогу святкував "Шахтар" – 2:0.
Усі фінали суперників у Кубку України
З цих десяти фіналів обрали п'ятірку найбільш епічних.
Рахунок на 60-й хвилині відкрив бразильський легіонер "Динамо" Клебер. Через десять хвилин кияни залишились у меншості після вилучення іншого бразильського нападника – Рінкона. Але попри це подвоїли рахунок зусиллями Гусєва. "Шахтар" відповів лише голом престижу у виконанні Елано за хвилину до кінця основного часу.
Протистояння запам'яталось шедевральними голами. У першому таймі точно в дев'ятку вистрілив "гірник" Воробей. А після перерви у верхній кут тих же воріт гол-красень поклав Хацкевич. Перемогу "біло-синім" на 90+1 хвилині приніс Рінкон після красивого проходу у штрафний суперників Шацьких.
Перший фінал Кубка, що проходив не в Києві, видався найбільш бойовим в історії протистоянь грандів. На стадіоні "Металіст" у Харкові арбітр показав п'ять червоних карток. Поле достроково залишили донетчани Брандао, Єзерський та Гладкий, а також динамівці – Діакате та Бангура. Єзерського та Бангура вилучили за бійку.
У першому протистоянні суперників у фіналах національного Кубка перемогу здобули "гірники" завдяки голу Воробея в додатковий час. Майбутні переможці догравали поєдинок у меншості після вилучення на 118-й хвилині Зубова. Один з лідерів "Шахтаря" намагався головою вдарити асистента арбітра. Після інциденту поговорювали навіть про дворічну дискваліфікацію винуватця, але обійшлося.
Перший і досі єдиний випадок, коли фінальне протистояння грандів дійшло до серії пенальті. У ній "Динамо" схибило двічі на старті після невдач португальців Велозу та Антунеша. "Гірники" мали два "матчболи", проте Тайсон та Ракицький підвели свою команду. А в продовженні до першого промаху Шовковський парирував удар Гладкого.
Відразу після переможного сейву капітана киян на поле вибіг натовп з кількох тисяч вболівальників "біло-синіх". Фанати палили піротехніку і зламали футбольні ворота, частини яких потім навіть виставлялися на інтернет-аукціонах.
Раніше розповіли, як "Шахтар" може напряму вийти до Ліги Європи.
Також повідомили, що легендарний український гурт виступить на фіналі Кубка України.