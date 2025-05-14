Голи-шедеври, бійки та зламані ворота: найепічніші кубкові фінали "Динамо" – "Шахтар" в історії

Історія фінальних протистоянь

Із 31-го фіналу національного Кубка, 20 відбувались за участі "Шахтаря", 18 – "Динамо". Між собою принципові суперники грали у вирішальних поєдинках 10 разів.

За перемогами наразі паритет – кожна команда в очних протистояннях взяла по п'ять трофеїв. Одного разу, у першій зустрічі в фіналі (2002 рік), переможець ("Шахтар") визначився в додатковий час. А у 2015-му "Динамо" здолало "гірників" у єдиній між ними серії пенальті в фіналах.

Востаннє гранди вітчизняного футболу зустрічались у вирішальному кубковому поєдинку в 2018 році. Тоді на "Дніпро-Арені" перемогу святкував "Шахтар" – 2:0.

Усі фінали суперників у Кубку України

2002, "Шахтар" – "Динамо" – 3:2, д.ч. (Попов, 10, Ателькін, 81, Воробей, 98 – Белькевич, 31, Шацьких, 50)

(Попов, 10, Ателькін, 81, Воробей, 98 – Белькевич, 31, Шацьких, 50) 2003, "Динамо" – "Шахтар" – 2:1 (Хацкевич, 56, Рінкон, 90+1 – Воробей, 18)

(Хацкевич, 56, Рінкон, 90+1 – Воробей, 18) 2005, "Динамо" – "Шахтар" – 1:0 (Рінкон, 11 (пенальті)

(Рінкон, 11 (пенальті) 2007, "Динамо" – "Шахтар" – 2:1 (Клебер, 58, Гусєв, 80 – Елано, 89)

(Клебер, 58, Гусєв, 80 – Елано, 89) 2008, "Шахтар" – "Динамо" – 2:0 (Гладкий, 44, Гай, 78)

(Гладкий, 44, Гай, 78) 2011, "Шахтар" – "Динамо" – 2:0 (Едуардо, 64, Адріано, 87)

(Едуардо, 64, Адріано, 87) 2014, "Динамо" – "Шахтар" – 2:1 (Кучер, 40 (автогол), Віда, 43 – Коста, 57)

(Кучер, 40 (автогол), Віда, 43 – Коста, 57) 2015, "Динамо" – "Шахтар" – 0:0, пенальті – 5:4

2017, "Шахтар" – "Динамо" – 1:0 (Марлос, 81)

(Марлос, 81) 2018, "Шахтар" – "Динамо" – 2:0 (Феррейра, 47, Ракіцький, 61)

З цих десяти фіналів обрали п'ятірку найбільш епічних.

2007 рік, "Динамо" – "Шахтар" – 2:1

Рахунок на 60-й хвилині відкрив бразильський легіонер "Динамо" Клебер. Через десять хвилин кияни залишились у меншості після вилучення іншого бразильського нападника – Рінкона. Але попри це подвоїли рахунок зусиллями Гусєва. "Шахтар" відповів лише голом престижу у виконанні Елано за хвилину до кінця основного часу.

2003 рік, "Динамо" – "Шахтар" – 2:1

Протистояння запам'яталось шедевральними голами. У першому таймі точно в дев'ятку вистрілив "гірник" Воробей. А після перерви у верхній кут тих же воріт гол-красень поклав Хацкевич. Перемогу "біло-синім" на 90+1 хвилині приніс Рінкон після красивого проходу у штрафний суперників Шацьких.

2008 рік, "Шахтар" – "Динамо" – 2:0

Перший фінал Кубка, що проходив не в Києві, видався найбільш бойовим в історії протистоянь грандів. На стадіоні "Металіст" у Харкові арбітр показав п'ять червоних карток. Поле достроково залишили донетчани Брандао, Єзерський та Гладкий, а також динамівці – Діакате та Бангура. Єзерського та Бангура вилучили за бійку.

2002 рік, "Шахтар" – "Динамо" – 3:2, додатковий час

У першому протистоянні суперників у фіналах національного Кубка перемогу здобули "гірники" завдяки голу Воробея в додатковий час. Майбутні переможці догравали поєдинок у меншості після вилучення на 118-й хвилині Зубова. Один з лідерів "Шахтаря" намагався головою вдарити асистента арбітра. Після інциденту поговорювали навіть про дворічну дискваліфікацію винуватця, але обійшлося.

2015 рік, "Динамо" – "Шахтар" – 0:0, пенальті – 5:4

Перший і досі єдиний випадок, коли фінальне протистояння грандів дійшло до серії пенальті. У ній "Динамо" схибило двічі на старті після невдач португальців Велозу та Антунеша. "Гірники" мали два "матчболи", проте Тайсон та Ракицький підвели свою команду. А в продовженні до першого промаху Шовковський парирував удар Гладкого.

Відразу після переможного сейву капітана киян на поле вибіг натовп з кількох тисяч вболівальників "біло-синіх". Фанати палили піротехніку і зламали футбольні ворота, частини яких потім навіть виставлялися на інтернет-аукціонах.