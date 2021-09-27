На годовщину трагедии в Бабьем Яру состоится перформанс со стихами

К 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" в Киеве состоится музыкально-поэтический перфоманс "БАБИЙ ЯР. ГОЛОСАМИ".

30 сентября в 18.00 режиссер Олег Липцын вместе с актерами и музыкантами "оживит" стихи из сборника Марианны Кияновской "Бабий яр. Голосами". В книгу, за которую поэтесса в 2020 году получила государственную Шевченковскую премию, вошли 67 стихов, посвященные тем событиям. В перформансе поэзия будто звучит голосами погибших: это очень эмоциональные и сильные стихи, через которые раскрываются личные истории и большая трагедия.

Напомним, в конце сентября 1941 года в Киеве, в Бабьем Яру произошла одна из самых жестоких трагедий Второй мировой войны. В течение двух дней, 29 и 30 сентября были убиты более 30 тысяч евреев. В последующие месяцы немецкой оккупации в Бабьем Яру кроме евреев убивали цыган, украинских националистов, военнопленных, душевнобольных.

Мероприятие организуется Центром исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Место проведения представлено на карте-схеме в приглашении.

Начало брифинга для СМИ в 18: 00, Локация 1, Знакомство с автором.

Спикеры брифинга: Леонид Финберг-социолог, исследователь культуры, с 2006 года и до сих пор — директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства, главный редактор издательства "Дух и буква" Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА). Олег Липцын – американский и украинский театральный режиссер, актер, исследователь театра и педагог.

По вопросам аккредитации просим обращаться к координаторам проекта: Анастасии Гайдукевич + 380963172761; Ирины Волгиной +380504138350; Елены Корнелюк + 380504182825