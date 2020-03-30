У главы Запорожского облсовета выявили коронавирус

У главы Запорожского областного совета Григория Самардака выявили коронавирус. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного совета.

Сообщается, что Самардак находится на больничном, у него лабораторно подтвержден COVID-19. На сегодня глава областного совета находится дома под наблюдением врача, семья находится в самоизоляции.

В то же время, по данным Запорожского областного лабораторного центра, всего в регионе 13 зараженных коронавирусом. Все заболевшие либо недавно прибыли из-за границы (Египет, Франция, Испания, Польша, Израиль), либо контактировали с больным.

Напомним, ранее сообщалось о заражении депутата Запорожского областного совета Геннадия Фукса.

По состоянию на 30 марта в Украине число заболевших в стране увеличилось до 480 человек, при этом зафиксировано уже 11 смертей. Полностью выздоровели 6 пациентов. За сутки COVID-19 был лабораторно подтвержден у 62 человек. Наибольшее количество случаев выявлено в Киеве - 102.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, больше всего зараженных в Печерском районе столицы.