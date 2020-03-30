ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У главы Запорожского облсовета выявили коронавирус

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 14:23
У главы Запорожского облсовета выявили коронавирус
Фото: Григорий Самардак (1news.zp.ua)

Всего в регионе 13 зараженных коронавирусом

У главы Запорожского областного совета Григория Самардака выявили коронавирус. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного совета.

Сообщается, что Самардак находится на больничном, у него лабораторно подтвержден COVID-19. На сегодня глава областного совета находится дома под наблюдением врача, семья находится в самоизоляции.

В то же время, по данным Запорожского областного лабораторного центра, всего в регионе 13 зараженных коронавирусом. Все заболевшие либо недавно прибыли из-за границы (Египет, Франция, Испания, Польша, Израиль), либо контактировали с больным.

Напомним, ранее сообщалось о заражении депутата Запорожского областного совета Геннадия Фукса.

По состоянию на 30 марта в Украине число заболевших в стране увеличилось до 480 человек, при этом зафиксировано уже 11 смертей. Полностью выздоровели 6 пациентов. За сутки COVID-19 был лабораторно подтвержден у 62 человек. Наибольшее количество случаев выявлено в Киеве - 102.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, больше всего зараженных в Печерском районе столицы.

СБУ проводит обыски в мэрии Запорожья
Новости Украины ЗапорожьезаражениеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь