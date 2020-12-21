У главы Сумской ОГА подтвердили коронавирус

Фото: Василий Хома (кадр видео / телекомпания СТС)

Глава Сумской областной государственной администрации Василий Хома заболел коронавирусом. Недавно он получил положительный тест на COVID-19.

Об этом рассказала советник главы ОГА Наталья Дрозд, передает местное издание Sumy.Today.

Лечиться глава Сумской ОГА будет в Харькове. В каком состоянии сейчас находится больной коронавирусом Хома, его советница рассказывать отказалась.

Как пишет издание, 11 декабря Хома пошел на изоляцию из-за риска инфицирования коронавирусом. Руководитель Сумской области контактировал с больным коронавирусом человеком.

Напомним, Василий Хома был назначен на должность главы Сумской ОГА 23 ноября. Соответствующий указ был издан президентом Владимиром Зеленским. В прошлом он занимал должность заместителя Харьковской ОГА.

Также РБК-Украина писало, что сегодня стало известно о выздоровлении от коронавируса мэра Одессы Геннадия Труханова. Глава Одессы получил положительный тест в начале декабря, а через три дня попал в больницу.

До этого коронавирус подтвердили у мэра Львова Андрея Садового. Он до сих пор лечится от болезни.