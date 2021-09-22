У главы Минздрава Бразилии обнаружили коронавирус на Генассамблее ООН

Как сообщают в правительстве Бразилии, министр чувствует себя хорошо и останется на самоизоляции в США.

Известно, что министр здравоохранения был вакцинирован от COVID-19.

Между тем, остальные участники делегации также прошли тестирование, все получили отрицательный результат.

Отмечено, что президент Бразилии Жаир Болсонару выступил на генеральной ассамблее ООН, пренебрегая требованием вакцинации всех участников.

За последнюю неделю глава государства несколько раз заявлял, что он не вакцинирован, отметив, что делать прививки - это личное решение.

Болсонару переболел коронавирусом в прошлом году.