Главы МИД Украины и Турции обсудили перспективы экспорта зерна из Украины

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проинформировал главу украинского МИДа Дмитрия Кулебу об итогах саммита стран НАТО в Мадриде. Также дипломаты обсудили перспективы экспорта зерна из украинских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины.

"Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования жертвам российского удара по Кременчугу. Также мы обсудили разблокировку украинского экспорта продуктов питания. Я подробно сообщил ему, что Россия ворует зерно для продажи в третьи страны. Он проинформировал меня об итогах саммита НАТО", - отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба поприветствовал Финляндию и Швецию с приглашением в НАТО. Он считает, что такая же решительная позиция альянса по Украине сохранит стабильность союза.

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