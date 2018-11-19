Главы МИД ЕС рассмотрят возможность санкций против Ирана из-за плана теракта в Дании

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Главы МИД ЕС согласились начать техническую работу над санкционным списком

Министры иностранных дел Европейского союза договорились в понедельник рассмотреть экономические санкции против иранских граждан в связи с планированием политических убийств на территории Дании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что конкретного решения в отношении подозреваемых, которые могли бы попасть в санкционный список пока принято не было. При этом главы МИД согласились начать техническую работу над таким списком.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Дании вызвало иранского посла в Копенгагене после того, как стало известно о подготовке иранской разведкой теракта в Дании.

Как сообщалось, председатель датской разведки Финн Борх Андерсен заявил, что разведка Ирана планировала совершить теракт на территории Дании. В свою очередь Копенгаген будет работать над тем, чтобы за эти действия Тегерана последовали санкции со стороны Европейского союза.