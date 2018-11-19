ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Главы МИД ЕС рассмотрят возможность санкций против Ирана из-за плана теракта в Дании

Новости » Политика    19.11.2018 - 16:55
Главы МИД ЕС рассмотрят возможность санкций против Ирана из-за плана теракта в Дании
Иллюстративное фото (twitter.com/wired)

Главы МИД ЕС согласились начать техническую работу над санкционным списком

Министры иностранных дел Европейского союза договорились в понедельник рассмотреть экономические санкции против иранских граждан в связи с планированием политических убийств на территории Дании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что конкретного решения в отношении подозреваемых, которые могли бы попасть в санкционный список пока принято не было. При этом главы МИД согласились начать техническую работу над таким списком.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Дании вызвало иранского посла в Копенгагене после того, как стало известно о подготовке иранской разведкой теракта в Дании.

Как сообщалось, председатель датской разведки Финн Борх Андерсен заявил, что разведка Ирана планировала совершить теракт на территории Дании. В свою очередь Копенгаген будет работать над тем, чтобы за эти действия Тегерана последовали санкции со стороны Европейского союза.

Швеция призвала ЕС не допустить на Донбассе еще одного "замороженного конфликта" В Британии допустили продление переходного периода по Brexit
Новости Украины ЕвросоюзИранСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь