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У главы Еврокомиссии не подтвердился COVID-19, но она не выходит из карантина

Автор: Максим Зайченко

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила отрицательный результат теста на коронавирус. При этом она будет оставаться в самоизоляции еще сутки.

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Об этом политик написала в Twitter.

"Только что получила результат моего последнего теста на COVID-19 - опять отрицательный. Я продолжу самоизоляцию до завтрашнего вечера, как это предусмотрено действующими правилами. Спасибо за ваши теплые слова", - сообщила глава Еврокомиссии.

Ранее она ушла на самоизоляцию из-за контактов с человеком, у которого подтвердился COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен не примет участие в завтрашнем саммите Украина-ЕС.

Также сообщалось, что у политика не было никаких симптомов COVID-19, она в обычном порядке проходит тестирование два раза в неделю, по понедельникам и четвергам.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский поедет в Брюссель на саммит с Европейским союзом.

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