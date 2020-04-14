Главврач Александровской больницы заявила о росте числа пациентов с COVID-19

За последнюю неделю в Киеве наблюдается увеличение количества госпитализированных больных коронавирусом COVID-19. Об этом рассказала главный врач Александровской клинической больницы Людмила Антоненко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в больницу поступают от 10 до 17 человек за сутки, и все находятся в среднем или тяжелом состоянии.

"По состоянию на 13 апреля в Александровской клинической больницы г. Киева в инфекционных отделениях находится 74 пациента, из них - 49 с подтвержденным коронавирусом, 19 - с подозрением, 61 - с пневмонией, 3 - в реанимации, 1 - на ИВЛ", - написала она.

По словам Антоненко, в Александровской больнице от коронавируса умерли двое мужчин - 48 и 74 лет.

"Оба поступили в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней полисегментарной тотальной пневмонией, сразу были доставлены в отделение реанимации и подключены к ИВЛ. Пациент 48 лет был подключен к аппарату ЭКМО. Врачи пытались вернуть его к жизни больше двух недель. За пациента 74 лет мы боролись в течение недели. Он имел серьезные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы", - написала она.

По словам Антоненко, врачи не исключают, что пик заболеваемости будет после Пасхи, учитывая большое количество инфицированных священников и, вероятно, прихожан.

Напомним, главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко допускает коллапс системы здравоохранения, если коронавирусом заболеет от 10% населения страны.

По состоянию на 13 апреля официально подтверждено 3102 случая инфицирования коронавирусом в Украине. Количество смертей выросло до 93. По сообщению Минздрава, показатель выздоровления от COVID-19 третий день превышает смертность и на сегодня составляет 97 человек.