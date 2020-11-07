Главу спеуслужбы отстранили в Вене после терракта

Глава земельного ведомства Вены по охране конституции и борьбе с терроризмом (LVT) Эрих Цветтлер отстранен от службы. Соответствующее прошение подал глава венской полиции Герхард Пюрстль, "чтобы не препятствовать надлежащему ходу расследования".

Об этом пишет DW.

Кроме того, министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер признал, что ведомство, ответственное за предотвращение терактов, допустило в своей работе ряд "очевидных" ошибок, "к которым нельзя отнестись с толерантностью".

,По словам Нехаммера, преступник поддерживал контакт с лицами, за которыми уже наблюдало германское ведомство по охране конституции. Однако соответствующая информация, переданная австрийскому ведомству немецкими коллегами, осталась без внимания.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 6 ноября, восьмерых подозреваемых в причастности к теракту в Вене взяли под стражу.

Напомним, вечером 2 ноября в Вене группа неизвестных устроила стрельбу сразу в шести локациях города. Спецоперация по задержанию террористов продолжалась всю ночь. Одного из нападавших ликвидировали. Жертвами теракта стали 5 человек, еще 22 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта в Вене взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".