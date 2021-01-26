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Главой Минфина США впервые стала женщина

Вашингтон, Вторник 26 января 2021 02:28
Главой Минфина США впервые стала женщина
Фото: Джанет Йеллен (NBC.com)
Автор: Артур Родивилов

Сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов страны. Ее кандидатуру поддержало большинство сенаторов.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на результаты голосования.

Отмечается, что Йеллен стала первой женщиной, которая возглавила американский Минфин. В 2014 году она стала первой женщиной, получившая должность председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен поддержала жесткие санкции против РФ за оккупацию Крыма и другие угрозы со стороны России.

Напомним, накануне американский Сенат одобрил предложенную Байденом кандидатуру директора Национальной службы разведки. Этой службе подчиняются ЦРУ, АНБ и ФБР.

Также РБК-Украина писало, что вчера Байден назначил исполняющего обязанности главы Пентагона, который будет находиться на посту до назначения Сенатом предложенного президентом кандидата.

Кроме того, новый президент США назначил временного государственного секретаря США. Руководить Госдепом пока что будет известный дипломат Дэниэл Смит.

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