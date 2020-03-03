Главный санитарный врач Виктор Ляшко: Маски – это не средство защиты от коронавируса

Сегодня вы сообщили, что первый случай зафиксирован в Черновицкой области. Проверяете ли вы еще кого-то? То есть можем ли мы утверждать, что на данный момент лишь один человек инфицирован коронавирусом?

Сегодня зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции на территории Украины. Это случилось в Черновцах у человека, который путешествовал по Италии до 26 февраля.

26 февраля этот человек вернулся на территорию Украины, прошел температурный скрининг на территории Румынии, а также в пункте пропуска через государственную границу Украины.

Симптомов болезни на 26 число не было. Человек был предупрежден о возможных симптомах болезни, ему была вручена памятка о самоизоляции, и у него были взяты контактные данные, данные о его передвижении, а также все данные, которые нужны эпидемиологу для последующего медико-санитарного наблюдения.

В дальнейшем, 28 февраля, у человека появились симптомы, и в ночь на 29 февраля его госпитализировали в больницу. Это произошло после того, как в самоизоляции человек пообщался с семейным врачом, выполняя рекомендации Министерства здравоохранения, которые прописаны в памятке о самоизоляции.

1 марта были проведены исследования в местной вирусологической лаборатории. Был исключен диагноз грипп и гриппоподобные заболевания, и биологические материалы передали в референс-лабораторию города Киева. Вчера были получены результаты, которые уже сегодня были официально обнародованы.

А какие данные относительно других людей, с которыми, возможно, общался этот человек?

Этот процесс четко контролируется эпидемиологами. Все другие контактные лица определены. В общем, это до десяти человек. За ними установлено медико-санитарное наблюдение. Ближайший контакт – жена, которая была вместе с больным. Она находится на самоизоляции в домашних условиях.

Какова ситуация с тестами на коронавирус? Достаточно ли их для обеспечения потребностей Украины? Или, возможно, планируются какие-то новые закупки в ближайшее время?

И планируются закупки, и обеспечена потребность. Мы должны не разгонять панику. Есть четкий алгоритм, как действовать и кого передавать на тестирование. Этот алгоритм доведен на места и все работают по этому алгоритму.

Дополнительно правительство выделило 67 миллионов гривен на закупку, в частности, тест-систем для проведения диагностики. Параллельно мы получаем тест-системы от Всемирной организации здравоохранения. Плюс у нас зарегистрированы два украинских производителя, которые также готовы поставлять системы для проведения тестирования.

А у врачей первичного звена по всей Украине есть протокол действий на случай обнаружения коронавируса на местах?

Да, врачи знают алгоритм и владеют ситуацией. Дополнительно мы сняли видеокурс, который разместили на сайте Центра общественного здоровья, который дает ответы на вопросы, которые могут возникнуть.

Плюс у нас есть горячая линия именно для медицинских работников, где они могут получить дополнительную консультацию. Кроме того, в каждой области определен перечень специалистов-эпидемиологов, инфекционистов и реаниматологов, их контактные телефоны тоже доведены медицинским специалистам, и они тоже могут давать дополнительные консультации.

В связи с появлением первого зафиксированного случая заражения планируется усиление изоляционных мероприятий на границе и в отдельных регионах Украины? К примеру, в Северной Италии уже есть целые города, которые фактически находятся в карантинном состоянии.

Это планируется, когда будет зафиксирован первый случай внутриукраинской передачи вируса. Сейчас система работает в таком же режиме повышенной готовности, наша главная задача сейчас – вовремя выявлять и локализировать импортированные случаи заражения вирусом.

Как только мы зафиксируем первый случай внутриукраинской передачи вируса, запускается иной алгоритм, мы перейдем в другую фазу реагирования, мы все знаем, что надо делать и какие меры предпринимать.

Если будет зафиксировано внутриукраинское распространение вируса за пределы определенной административной территории, будет следующий этап, выписанный эпидемиологами, который будет доведен органам местного самоуправления. А если будет необходимость – то и Кабинету министров, для введения карантина на той или иной территории Украины.

Вы будете выдавать рекомендации по отмене массовых мероприятий: общественно-политических, спортивных, культурных и тому подобное?

Конечно, это один из элементов ограничительных противоэпидемических мероприятий, которые определены соответствующим законодательством. Как только произойдет первый случай внутриукраинской передачи вируса, представление об установлении ограничительных противоэпидемических мероприятий будет передано в соответствующие органы местного самоуправления.

Врачи во всем мире и вы в частности объясняете, что людям не нужно массово закупать медицинские маски по двум причинам: маска не спасет от вируса и масок может не хватить врачам. Какое из этих двух объяснений все же весомее?

Это взаимосвязанные вещи. Маски – это не средство защиты, это средство, чтобы уменьшить распространение инфекции в случае появления респираторных заболеваний. Поэтому когда человек заболел, имеет симптомы, а ему нужно будет выйти к врачу, или во время транспортирования в больницу – вот это тот случай, когда надо будет надеть маску.

И наша просьба: не скупать маски, поскольку формируется ажиотаж, и в случае, когда в учреждениях здравоохранения будет вводиться масочный режим, у нас могут возникать проблемы с тем, что они не смогут вовремя пополнить существующие запасы.

Всемирная организация здравоохранения повысила уровень риска распространения коронавируса в мире до "очень высокого", Евросоюз – до "высокого". Каков этот уровень сейчас в Украине?

Первый случай, как мы и предполагали, является завозным, и мы находимся в той же самой фазе, что и раньше. Мы еще 3 февраля распоряжением Кабинета министров Украины ввели режим повышенной готовности для всех подсистем гражданской защиты, в частности для медицинской подсистемы.

Мы не переходим в режим чрезвычайной ситуации, мы продолжаем работать в режиме повышенной готовности. И да, мы оцениваем риски, но риски при завозном случае – это одни риски. Когда будут первые случаи внутриукраинской передачи, и если будут, то это совсем другие риски.

И вчера на оперативном штабе в Министерстве здравоохранения с привлечением ведущих инфекционистов, эпидемиологов, а также других экспертов мы проработали, как и по какому механизму будем запускать работу при появлении таких случаев.

Дайте советы гражданам, какой должна быть профилактика коронавируса. Что они могут делать уже сейчас?

Все эти меры такие же, как и при других острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ). Они заключаются в следующих ключевых вещах. Мы в первую очередь должны мыть руки, не касаться грязными руками лица, поскольку таким образом вирус может попасть на нашу слизистую оболочку.

Второе – мы должны избегать массовых скоплений людей и как минимум находиться на расстоянии 1,5-2 метра от человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной инфекции.

Также нужно часто проветривать помещения, в которых мы находимся, и обеспечить влажную уборку и протирание поверхностей, если есть возможность, то с дезинфицирующими растворами. Сейчас хорошие погодные условия, мы должны проветривать окна, свежий воздух положительно влияет на самочувствие и уменьшает концентрацию возбудителей в воздухе.

Существует расхожее мнение, что потепление и рост продолжительности солнечного дня будет способствовать тому, что распространение коронавируса будет со временем уменьшаться. Действительно ли это так?

Если будет продолжаться такая же циркуляция вируса, которую мы сегодня отмечаем, как гриппоподобного заболевания, то да, мы расцениваем, что в межэпидемиологический сезон, а именно с апреля по октябрь, действительно должен отмечаться спад количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Есть много разных мифов вокруг коронавируса, которые распространяют даже отдельные политики и государственные чиновники, в частности, что он может передаваться через почтовые отправления или фрукты, а также, что алкоголь или лук убивают коронавирус.

Какие другие мифы вы могли бы опровергнуть? И из каких проверенных источников граждане должны получать информацию о распространении и борьбе с коронавирусом?

Сейчас я хотел бы сказать, что нужно доверять информации исключительно с сайта Министерства охраны здоровья и Всемирной организации здравоохранения, а также Центра общественного здоровья и от врачей, которые разбираются в проблематике.

Надо меньше слушать и читать информацию из непроверенных источников, поскольку информации очень большое количество, она может ввести в заблуждение и вызвать дополнительную панику.

Надо слушать и консультироваться в первую очередь с врачом, которому вы доверяете, с которым у вас подписана декларация, например, если это семейный врач, и придерживаться его советов.