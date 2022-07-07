UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Главный раввин Москвы покинул Россию

Фото: главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт (facebook.com)
Автор: Валерия Полищук

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт отказался поддерживать войну против Украины и окончательно покинул Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главного раввина Украины Моше Реувена Азмана в Facebook.

Вчера Гольдшмидта официально уволили со всех должностей, которые он занимал около 30 лет, включая, главного раввина Москвы, главы раввинского суда и т.д.

Ранее сообщалось, что Гольдшмидт был вынужден уехать из России из-за отказа поддержать войну в Украине. После он уехал в Венгрию, где помогал украинским беженцам, а затем отправился в Израиль.

Напомним, глава московской церкви патриарх Кирилл поддержал "военную спецоперацию" в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины