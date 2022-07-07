Главный раввин Москвы покинул Россию
Фото: главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт (facebook.com)
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт отказался поддерживать войну против Украины и окончательно покинул Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главного раввина Украины Моше Реувена Азмана в Facebook.
Вчера Гольдшмидта официально уволили со всех должностей, которые он занимал около 30 лет, включая, главного раввина Москвы, главы раввинского суда и т.д.
Ранее сообщалось, что Гольдшмидт был вынужден уехать из России из-за отказа поддержать войну в Украине. После он уехал в Венгрию, где помогал украинским беженцам, а затем отправился в Израиль.
Напомним, глава московской церкви патриарх Кирилл поддержал "военную спецоперацию" в Украине.