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Главный раввин Москвы покинул Россию

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Москва, Четверг 07 июля 2022 11:32
Главный раввин Москвы покинул Россию Фото: главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт (facebook.com)
Автор: Валерия Полищук

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт отказался поддерживать войну против Украины и окончательно покинул Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главного раввина Украины Моше Реувена Азмана в Facebook.

Вчера Гольдшмидта официально уволили со всех должностей, которые он занимал около 30 лет, включая, главного раввина Москвы, главы раввинского суда и т.д.

Ранее сообщалось, что Гольдшмидт был вынужден уехать из России из-за отказа поддержать войну в Украине. После он уехал в Венгрию, где помогал украинским беженцам, а затем отправился в Израиль.

Напомним, глава московской церкви патриарх Кирилл поддержал "военную спецоперацию" в Украине.

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