Главный конкурент Google представил электрический грузовик с автопилотом

Компания Baidu, создатель крупнейшего в Китае поисковика, анонсировала автономный грузовой электромобиль с электрической трансмиссией. У него автопилот и дальность хода 300 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети Baidu.
Компания Baidu нацелилась покорить мировой рынок грузовых перевозок со своим новым электрическим грузовым электромобилем. Знаменитый самообучаемый искусственный интеллект Baidu и платформа для обучения автономного вождения Apollo станут изюминкой будущего грузовика.
Грузовик оснастили мощным процессором производительностью более 500 тераопераций в секунду. Он разработан для поддержки автопилота третьего уровня с возможностью обновления до четвертого уровня. Xingtu также оснащен десятком камер, тремя лидарами и несколькими радарами.
В планах DeepWay наладить серийное производство Xingtu в ближайшие три года. О цене и точных технических характеристиках будет сообщено позже.
Smart, New Energy, Heavy-Duty Freight Unveiled Introducing the Baidu Apollo-Powered Xingtu
Baidu-backed DeepWay unveiled Xingtu, a smart heavy-duty truck powered by Baidu Apollo’s #AD tech. Designed to enable L3 and soon L4 autonomous driving on high-speed freight routes, it marks Baidu’s entry into the USD multi-trillion global freight market. https://prn.to/3tRW4VMPosted by Baidu Inc. on Friday, September 17, 2021
Ранее мы писали, что британский электрический байк WMC нацелился на скорость 400 км/ч. Мотоцикл с 800-вольтовой бортовой сетью оснащен электродвигателем мощностью 335 л.с.