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Главный инфекционист США: вакцины от COVID-19 не могут защитить от всех штаммов

Автор: Артур Родивилов

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что имеющиеся вакцины от коронавируса не могут защитить от всех штаммов. Инфекционист призвал не расслабляться.

Об этом сообщил новостной портал Axios.

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По его словам, вирус продолжит мутировать, то есть появятся новые вариации.

"К счастью, с рядом из них вакцина хорошо справляется, но не со всеми", - сказал Фаучи.

Инфекционист отметил, что миру "предстоит еще много пройти". В то же время он выразил оптимизм по поводу вакцинации.

Напомним, в Британии разработают вакцину от коронавируса, которая будет эффективна против большинства штаммов.

Ожидается, что вакцины Pfizer и AstraZeneca с течением времени станут менее эффективными, поскольку они будут все меньше справляться с мутировавшими штаммами коронавируса.

Кроме того, в ВОЗ сообщали, что новые мутации коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.

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