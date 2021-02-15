Главный инфекционист США: вакцины от COVID-19 не могут защитить от всех штаммов

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что имеющиеся вакцины от коронавируса не могут защитить от всех штаммов. Инфекционист призвал не расслабляться.

По его словам, вирус продолжит мутировать, то есть появятся новые вариации.

"К счастью, с рядом из них вакцина хорошо справляется, но не со всеми", - сказал Фаучи.

Инфекционист отметил, что миру "предстоит еще много пройти". В то же время он выразил оптимизм по поводу вакцинации.