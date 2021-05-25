Главный инфекционист США потребовал найти источник происхождения коронавируса

Откуда появился коронавирус COVID-19, по-прежнему неизвестно. Поэтому вопрос происхождения инфекции требует дальнейшего расследования.
По его словам, многие эксперты считают, что COVID-19, скорее всего, имеет естественное происхождение, а не лабораторное.
"Но мы точно не знаем о его происхождении", - сказал Фаучи.
В свою очередь советник Белого дома по вопросу борьбы с коронавирусом Энди Славитт сообщил, что выявление источников происхождения COVID-19 является одной из приоритетных задач.
Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщило, что трое ученых из Уханя, которые работали с коронавирусами, одновременно попали в больницу еще в ноябре 2019 года. Они тяжело заболели за месяц до первого официального случая заражения коронавирусом.
Позже Министерство иностранных дел Китая заявило, что информация о болезни трех сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что в конце марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о происхождении коронавируса. В нем версия об утечке вируса из лаборатории называлась маловероятной.
После этого Китай призвал ВОЗ изучить вероятность утечки COVID-19 в США.