Главный инфекционист США потребовал найти источник происхождения коронавируса

Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, передает Reuters .

По его словам, многие эксперты считают, что COVID-19, скорее всего, имеет естественное происхождение, а не лабораторное.

"Но мы точно не знаем о его происхождении", - сказал Фаучи.

В свою очередь советник Белого дома по вопросу борьбы с коронавирусом Энди Славитт сообщил, что выявление источников происхождения COVID-19 является одной из приоритетных задач.