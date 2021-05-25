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Главный инфекционист США потребовал найти источник происхождения коронавируса

Автор: Артур Родивилов

Откуда появился коронавирус COVID-19, по-прежнему неизвестно. Поэтому вопрос происхождения инфекции требует дальнейшего расследования.

Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, передает Reuters.

По его словам, многие эксперты считают, что COVID-19, скорее всего, имеет естественное происхождение, а не лабораторное.

"Но мы точно не знаем о его происхождении", - сказал Фаучи.

В свою очередь советник Белого дома по вопросу борьбы с коронавирусом Энди Славитт сообщил, что выявление источников происхождения COVID-19 является одной из приоритетных задач.

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщило, что трое ученых из Уханя, которые работали с коронавирусами, одновременно попали в больницу еще в ноябре 2019 года. Они тяжело заболели за месяц до первого официального случая заражения коронавирусом.

Позже Министерство иностранных дел Китая заявило, что информация о болезни трех сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что в конце марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о происхождении коронавируса. В нем версия об утечке вируса из лаборатории называлась маловероятной.

После этого Китай призвал ВОЗ изучить вероятность утечки COVID-19 в США.

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