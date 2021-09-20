Главный инфекционист США назвал способ избежать миллион смертей от COVID-19

Он напомнил, что по меньшей мере 70 млн американцев имеют право на прививку, "но до сих пор не сделали ее".

"Если подавляющее большинство населения будет привито, этого точно не случится", - отметил Фаучи.

Он также заявил, что данные о целесообразности ревакцинации с использованием вакцин от COVID-19 компаний Moderna и Johnson & Johnson будут получены через несколько недель.

Американские регуляторы уже начали рассматривать вопрос о применении третьей дозы вакцины консорциума Pfizer и BioNTech. Консультативная группа Управления по контролю качества продуктов и лекарств (FDA) рекомендовала третью прививку вакциной Pfizer-BioNTech для людей старше 65 лет или из группы риска, но отказалась поддержать ревакцинацию для более широких слоев населения.