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Главный инфекционист США не исключает, что штамм "омикрон" распространился по стране

Автор: Валерия Полищук

Главный инфекционист США Энтони Фаучи не исключает, что новый штамм коронавируса "омикрон" уже распространился по стране. По его словам, в США еще не было подтвержденного случая заболевания новым штаммом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Знаете, я не удивлюсь, если это так. Мы еще не обнаружили его, но когда у вас есть вирус, который демонстрирует такую степень передаваемости, и у вас уже есть случаи, связанные с путешествиями, которые были отмечены в Израиле, Бельгии и других местах, когда у вас есть такой вирус, он почти неизменно в конечном итоге будет распространяться, по сути, по всему миру", - заявил он.

При этом Фаучи добавил, что новый штамм способен заражать людей, которые оправились от инфекции, и даже людей, которые были привиты

"Это то, на что вы должны обратить очень пристальное внимание и быть готовыми к чему-то серьезному. Может быть, все обойдется и без этого, но вы действительно хотите быть впереди", - заявил инфекционист.

Напомним, первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B.1.1.529 обнаружили в Бельгии.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон" и квалифицировала новый вариант вируса как тот, что вызывает беспокойство.

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