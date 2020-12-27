Главный инфекционист США: американцы переживают критический период в борьбе с COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что страна переживает критический период в борьбе с пандемией коронавируса. Число новых случаев заболевания растет, несмотря на то, что уже 1,9 миллиона американцев вакцинировались.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Фаучи, который вакцинировался несколько дней назад, заявил, что людям очень тяжело не общаться во время праздников, хотя именно к этому призывают эксперты в области здравоохранения.

По оценкам властей, 85 миллионов американцев совершают поездки, чтобы навестить родственников и друзей, и они опасаются, что это приведет к новым случаям инфицирования в США. В течение нескольких недель в США регистрируются порядка 200 тысяч новых случаев заболевания в день.

"Происходит именно то, чего мы не рекомендуем делать", - сказал он.

Фаучи призвал американцев вакцинироваться. Он выразил надежду, что 75-80 процентов из 209 миллионов взрослых американцев, получат прививку в ближайшие месяцы, чего будет достаточно, чтобы выработать коллективный иммунитет и положить конец пандемии.

По словам Фаучи, США могут достичь критического числа вакцинированных к середине-концу лета следующего года.

Это позволит стране "вернуться к некой форме нормальной жизни", подчеркнул ученый.

Фаучи сообщил, что американские органы здравоохранения отслеживают мутировавшие штаммы, которые появились в Великобритании и ЮАР. Власти этих двух стран сообщили, что вакцины производства Pfizer, BioNTech и Moderna защищают от новых штаммов, но Фаучи сообщил, что американские исследователи проведут собственные тесты, чтобы убедиться в этом.

18 декабря управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину Moderna американского производства. Это произошло примерно через неделю после утверждения вакцины Pfizer/BioNTech, которая сейчас распространяется.

После чего в США начали поставку вакцины от коронавируса разработки компании Moderna.

Ранее Фаучи заявлял, что даже после появления вакцины от коронавируса останется потребность в ношении защитных масок и социальном дистанцировании.