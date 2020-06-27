Главная героиня сказок: Регина Тодоренко в чудо-платье показала свой летний makeUp

Телеведущая поразила поклонников нежным образом
Регина Тодоренко недавно порадовала армию своих фанов снимками с дня рождения, которое знаменитость отпраздновала 14 июня, и также поделилась взглядами на прожитые 30 лет. Телеведущая тогда отметила, что никогда "не парилась" по поводу возраста, и в этот раз опубликовала нежное фото в необычном платье - образ в очередной раз доказал, что годы над красавицей абсолютно не властны, и теледиву не зря называют воплощением молодости.
Звезда тревел-шоу "Орел и решка" выложила кард в своем Instagram и тут же собрала в сети массу восторженных отзывов и комментариев.
Регина облачилась в нежно-голубое платье с мелкими белыми "крапинками" а-ля сарафан с широкими воздушными рукавами. Знаменитость красуется перед зеркалом в комнате и демонстрирует свой летний makeUp.
Девушку также украшает широкая золотая цепочка на шее и лучезарная, слегка загадочная улыбка на устах.
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Подписчики Тодоренко осыпают ее комплиментами и расхваливают необычное "облачное" платье. Поклонники телеведущей отмечают, что она на снимке похожа на главную героиню сказок и называют принцессой. Но угодить всем, как обычно, почти невозможно, и некоторые юзеры нашли размер наряда чрезмерно большим для стройной фигуры звезды.
Фото: скрин комментариев instagram.com/reginatodorenko
Ранее мы писали о том, что Регина Тодоренко метко высказалась о гнетущих стереотипах, связанных с возрастом.
Напомним также, что недавно цветущая Регина Тодоренко устроила мастер-класс по садоводству и показала на видео, как занимается посадкой помидоров.
Автор: Styler