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Глави МЗС Китаю та Японії поговорили телефоном: обговорили війну в Україні

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П'ятниця 03 лютого 2023 06:52
Глави МЗС Китаю та Японії поговорили телефоном: обговорили війну в Україні Фото: глави МЗС Китаю та Японії обговорили війну в Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністри закордонних справ Японії та Китаю Есімаса Хаясі та Цінь Ган провели телефонну розмову, під час якої обмінялися думками про війну в Україні, розв'язану Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Глави МЗС також домовилися про організацію низки зустрічей на всіх рівнях з метою нормалізації відносин у багатьох галузях.

Міністр закордонних справ Японії Есімаса Хаясі в ході бесіди висловив серйозне занепокоєння активізацією китайських військових навчань поблизу Японії, зокрема спільно з Росією, в ході 50-хвилинної телефонної розмови зі своїм китайським колегою.

Дипломати пообіцяли працювати разом для реалізації конструктивних та стабільних відносин. Японський міністр наголосив на важливості миру і стабільності в Тайванській протоці, вимагаючи, щоб Китай найближчим часом зняв заборону на імпорт японських продуктів харчування, введену після аварії на Фукусімі в 2011 році.

Цінь висловив сподівання, що японська сторона буде обережна у своїх словах та справах щодо таких важливих питань, як двостороння історія та Тайвань.

Раніше стало відомо, що Японія виділила 170 млн. доларів на реалізацію проектів екстреного відновлення, у тому числі відновлення критичної інфраструктури України.

Також за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Китаю та США вдалося знизити температуру відносин. Сторін продовжують контакти з низки питань.

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