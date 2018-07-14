Главе Перечинской РГА объявили о подозрении в совершении смертельного ДТП

Новости Происшествия 14.07.2018 - 13:33
Фото: ДТП в Перечине (mukachevo.net)
Фото: ДТП в Перечине (mukachevo.net)

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Главе Перечинской районной государственной администрации (Закарпатская область) Виктору Олефиру объявили о подозрении в совершении аварии, в результате которой погибла одна женщина и еще одна находится в реанимации. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Закарпатской области.

Сообщается, что прокурор Закарпатской области объявил Олефиру о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего).

В прокуратуре добавили, что чиновник задержан, готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что Олефира отстранили от должности главы Перечинской районной государственной администрации. Кроме того, в Киев направили материалы на его увольнение.

 

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Теги:  ДТП,  Закарпатская область,  чиновники  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС