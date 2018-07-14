Главе Перечинской РГА объявили о подозрении в совершении смертельного ДТП

Прокуратура готовит документы для ареста виновника ДТП в Перечине

Главе Перечинской районной государственной администрации (Закарпатская область) Виктору Олефиру объявили о подозрении в совершении аварии, в результате которой погибла одна женщина и еще одна находится в реанимации. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Закарпатской области.

Сообщается, что прокурор Закарпатской области объявил Олефиру о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего).

В прокуратуре добавили, что чиновник задержан, готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что Олефира отстранили от должности главы Перечинской районной государственной администрации. Кроме того, в Киев направили материалы на его увольнение.