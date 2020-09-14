Глава Житомирского облсовета заразился коронавирусом

Глава Житомирского областного совета Владимир Ширма заболел коронавирусом. Сейчас он находится на больничном.

Об этом сообщил Ширма в Facebook.

"Сообщаю неприятную новость - заболел COVID-19. Сделал тест на коронавирус - результат положительный. Сейчас нахожусь на больничном", - написал Ширма.

По его словам, до этого был в отпуске, поэтому не контактировал с сотрудниками областного совета и областной государственной администрации.

Напомним, ранее нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько заболел коронавирусом.

Кроме того, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что коронавирусом в целом заразились 23 нардепа.

Кроме того, из достоверных источников РБК-Украина стало известно, что состояние лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая заболела коронавирусом, оценивается как стабильно тяжелое.

Добавим, что коронавирус ранее подтвердили у нардепа от "Слуги народа" Романа Грищука.