Глава Всемирной торговой организации добивается увеличения производства вакцины от COVID-19

Глава ВТО вступила в должность на прошлой неделе. Она сказала, что здоровье и доступ к вакцинам будут главным приоритетом.

"Дело в том, что каждый дополнительный день нехватка вакцины продолжается, люди будут платить своей жизнью", - сказала Оконджо-Ивеала на двухдневном саммите, посвященном производству вакцины от COVID-19.

Она добавила, что около 130 стран все еще ждут вакцины.

Также, по ее словам, новые участки по производству вакцин могут быть подготовлены за шесть-семь месяцев, или менее чем в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.