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Глава Всемирной торговой организации добивается увеличения производства вакцины от COVID-19

Автор: Инна Собора

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала призвала к действиям по увеличению производства вакцины против COVID-19 в развивающихся странах. Накануне несколько членов глобальной торговой организации призвали ее провести срочные переговоры с производителями, чтобы сделать это.

Об этом сообщает Reuters.

Глава ВТО вступила в должность на прошлой неделе. Она сказала, что здоровье и доступ к вакцинам будут главным приоритетом.

"Дело в том, что каждый дополнительный день нехватка вакцины продолжается, люди будут платить своей жизнью", - сказала Оконджо-Ивеала на двухдневном саммите, посвященном производству вакцины от COVID-19.

Она добавила, что около 130 стран все еще ждут вакцины.

Также, по ее словам, новые участки по производству вакцин могут быть подготовлены за шесть-семь месяцев, или менее чем в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения, доктор Тедрос Адханом Гебреисус выступил за отказ от патентов на вакцины против COVID-19, чтобы позволить разным странам производить и продавать дешевые копии препаратов.

РБК-Украина писало, что впервые в истории должность генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) заняла женщина.

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Новости Украины Всемирная торговая организацияВакцина
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