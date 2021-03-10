ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Глава Всемирной торговой организации добивается увеличения производства вакцины от COVID-19

Новина українською → Среда 10 марта 2021 01:01
Глава Всемирной торговой организации добивается увеличения производства вакцины от COVID-19 Фото: Нгози Оконджо-Ивеала (flickr.com/iiss_org)
Автор: Инна Собора

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала призвала к действиям по увеличению производства вакцины против COVID-19 в развивающихся странах. Накануне несколько членов глобальной торговой организации призвали ее провести срочные переговоры с производителями, чтобы сделать это.

Об этом сообщает Reuters.

Глава ВТО вступила в должность на прошлой неделе. Она сказала, что здоровье и доступ к вакцинам будут главным приоритетом.

"Дело в том, что каждый дополнительный день нехватка вакцины продолжается, люди будут платить своей жизнью", - сказала Оконджо-Ивеала на двухдневном саммите, посвященном производству вакцины от COVID-19.

Она добавила, что около 130 стран все еще ждут вакцины.

Также, по ее словам, новые участки по производству вакцин могут быть подготовлены за шесть-семь месяцев, или менее чем в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения, доктор Тедрос Адханом Гебреисус выступил за отказ от патентов на вакцины против COVID-19, чтобы позволить разным странам производить и продавать дешевые копии препаратов.

РБК-Украина писало, что впервые в истории должность генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) заняла женщина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Всемирная торговая организация Вакцина
NEWS
Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым
Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым
DAILY
Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти