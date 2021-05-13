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Глава ВОЗ вакцинировался от коронавируса

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Четверг 13 мая 2021 02:58
Глава ВОЗ вакцинировался от коронавируса Фото: генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус (twitter/rTedros/)
Автор: Даша Харченко

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус вакцинировался от коронавируса. Каким именно препаратом не сообщается.

Об этом Гебрейесус написал в Twitter.

"Сегодня наступила моя очередь привиться от COVID-19 в Университетской клинике Женевы", - написал глава ВОЗ.

Он добавил, что вакцины против инфекции следует доставить во все страны мира как можно скорее.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал фармацевтические компании вдвое увеличить производство вакцин от коронавируса. По его словам, дефицит этих препаратов не позволяет справедливо их распределять между странами, которые сталкиваются с новыми волнами распространения инфекции.

Отметим, украинские ученые планируют завершить разработку отечественной вакцины от коронавируса до конца года. После разработки она должна будет пройти клинические испытания. Однако пока неизвестно, можно ли такие исследования будет провести в Украине.

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