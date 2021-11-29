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Глава ВОЗ рассказал, от чего зависит завершение пандемии COVID-19

Автор: Мария Кучерявец

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал условие завершения пандемии коронавируса. Это будет зависеть от вакцинации населения в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы ВОЗ.

По его словам, прибегать к введению локдаунов является крайней мерой в чрезвычайных ситуациях, к которым в ВОЗ прибегать не желают.

"Необходим комплексный пакет мер, чтобы достичь баланса между свободой, доступом к средствам существования и содействия безопасности и здоровью наиболее уязвимых групп населения. Прекращение этой пандемии зависит от вакцин и других средств", - заявил Гебрейесус.

Добавим, ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ предполагал что пандемия COVID-19 может закончиться в мире уже в следующем году.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения предполагали возможное объявление окончания пандемии в случае, если система здравоохранения не будет перегружена.

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ВОЗПандемия коронавируса