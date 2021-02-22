Глава ВОЗ назвал условие эффективности COVID-вакцинации

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что эффективность вакцинации от коронавируса достигается ее повсеместностью. При этом он призвал страны не откладывать вакцинацию, чтобы избежать появления новых штаммов.

Об этом глава ВОЗ заявил на пресс-конференции .

По его словам, отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст сложности богатым государствам.

"В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными", - заявил он.

Напомним, ВОЗ располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами коронавирусом, несмотря на наличие антител к вирусу. При этом отмечается, что в ЮАР фиксируются повторные случаи заражения мутировавшим вирусом.

Кроме того, британские врачи заявили, что коронавирус может мутировать от лечения антителами. Врачи отметили, что мутации коронавируса происходили после каждого переливания плазмы.

Кроме того, в ВОЗ заявляли, что новые мутации коронавируса, в частности "британский" штамм, не влияют на тяжесть болезни COVID-19.