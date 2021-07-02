Глава ВОЗ: мир находится в очень опасном периоде пандемии COVID-19 из-за штамма "Дельта"

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что мир находится в очень опасном периоде пандемии COVID-19. Причинами этого он назвал мутации коронавируса, включая индийский штамм "Дельта" .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы ВОЗ .

"В сочетании с более быстро передающимися вариантами (коронавируса - ред.), такими как "Дельта", который быстро становится доминирующим штаммом во многих странах, мы находимся в очень опасном периоде пандемии COVID-19", - сказал Гебреисус.

Он также отметил, что многим странам удалось предотвратить распространение коронавируса среди своего населения. "Однако пандемия сильно ударила по экономикам стран, например, из-за снижения доходов от туризма", - уточнил глава ВОЗ.