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Глава ВОЗ анонсировал обсуждение глобального соглашения по борьбе с COVID-19

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Женева, Понедельник 27 декабря 2021 03:18
Глава ВОЗ анонсировал обсуждение глобального соглашения по борьбе с COVID-19 Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ (twitter.com/WHO)
Автор: Артур Родивилов

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2022 году планируется начало обсуждения глобального соглашения в отношении борьбы с пандемией коронавируса. В частности для оперативного реагирования на эпидемии в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание IZ.

Он отметил, что государства не должны опасаться какого-либо порицания за предоставление информации о штаммах вируса, тестирование и секвенирование.

"Страны начнут обсуждать глобальное соглашение по борьбе с пандемией, которое поможет укрепить механизмы управления и финансирования, а также системы и инструменты, которые нужны миру для предупреждения эпидемий и пандемий, подготовки к ним, выявления", - заявил он.

Он добавил, что пандемия COVID-19 продемонстрировала, что угроза здоровью подвергает опасности все аспекты нашей жизни.


Напомним, Тедрос Гебрейесус считает, что конец пандемии можно положить. Страны должны перестать нарушать принцип справедливого доступа к вакцинам.

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