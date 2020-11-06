Глава Винницкой ОГА заразился коронавирусом

Глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заболел COVID-19. Теперь чиновник будет работать дистанционно на самоизоляции.

Об этом Борзов написал в Facebook.

Он рассказал, что компьютерная томография обнаружила у него "ковидную пневмонию".

Ранее сообщалось, что у министра экологии Украины Романа Абрамовского подтвердили заражение коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции и лечится дома.

Напомним, что два заместителя главы Офиса президента заразились коронавирусом. Среди заболевших Юлия Ковалив и Андрей Смирнов.

Добавим, что глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федоров заявил, что заразился коронавирусом.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко заразился COVID-19.