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Глава украинской делегации в ПАСЕ заразилась коронавирусом

Автор: Дмитрий Левицкий

Народный депутат от "Слуги народа" и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько заболела COVID-19. Она сегодня получила положительный тест на коронавирус.

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Об этом депутат написала на своей странице в Facebook.

После подтверждения заражения парламентарий пошла на самоизоляцию.

"Сегодня получила положительный результат теста. Всех, с кем контактировала последние дни, проинформировала и попросила быть в самоизоляции при возможности и использовать все средства безопасности", - рассказала Ясько.

Напомним, сегодня подтвердили коронавирус у министра экологии Романа Абрамовского. Заболевший коронавирусом министр чувствует себя хорошо.

Также недавно стало известно о заражении коронавирусом заместителей главы Офиса президента.

Кроме того, 19 октября глава парламента Дмитрий Разумков назвал количество нардепов, которые уже переболели COVID-19.

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