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Глава ЦРУ предупредил Москву о последствиях из-за "гаванского синдрома"

Автор: Артур Родивилов

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США предупредил о последствиях для РФ, если российские спецслужбы окажутся ответственными за "гаванский синдром" у американских дипломатов. Уильям Бернс был с визитом в Москве в ноябре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам источников, формулировка обращения директора ЦРУ не предполагала каких-либо обвинений в адрес Москвы.

"Бернс сказал им, что заставлять дипломатов США и членов их семей страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний - это выходит за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб", - сказано в статье.

Напомним, ранее разведка США заподозрила Россию в причастности к атакам на американских дипломатов в Вене акустическими волнами или "направленной энергией".

Отметим, американское издание Politico сообщало, что за атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников американской разведки по всему миру может стоять российское ГРУ.

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ЦРУ