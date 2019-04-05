Глава СБУ с общественными организациями подписали меморандум о сотрудничестве

В Киеве глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подписал меморандум о сотрудничестве в сфере защиты прав человека с представительством Freedom House Ukraine, ГО "Украинский институт по правам человека", ОО "Экспертный центр по правам человека" и благотворительным фондом "Восток-СОС". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Facebook.

Как сообщается, меморандум предусматривает консолидацию усилий для обеспечения эффективного предупреждения нарушений прав и свобод человека в сфере деятельности СБУ через налаживание действенного демократического гражданского контроля. Также будут созданы платформы для взаимодействия на региональном уровне, в рамках пилотного проекта, в частности в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Херсонской и Львовской областях.

"Соблюдение баланса между обеспечением прав человека и правом общества на безопасность является первоочередной задачей институций безопасности", - подчеркнул Василий Грицак.

В рамках взаимодействия планируется проведение совместных мероприятий, направленных на повышение уровня осведомленности сотрудников СБУ, членов общественных советов и представителей общественных объединений по вопросам обеспечения прав и свобод человека в деятельности органов безопасности, выяснения и решения конкретных вопросов в этой сфере, а также по вопросам особенностей организации и обеспечение демократического гражданского контроля за деятельностью СБУ.

"Усиление институциональных возможностей благодаря усовершенствованию и развитию конструктивного диалога с гражданским обществом и международными правозащитными организациями имеет для нас особую важность в контексте превращения СБУ на современную европейскую спецслужбу", - заявил Василий Грицак.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины опровергла информацию о существовании украинской ПГК "Вега" в Сирии. Как отметили в ведомстве, публикация расследования группы Conflict Intelligence Team (CIT) о ПГК "Вега" стала ответом российских спецслужб на брифингах СБУ о преступлениях "ЧВК "Вагнера" в Украине, Сирии, Судане и ЦАРЬ.