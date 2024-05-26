Глава Ради ЄС назвав "звірячим" удар РФ по Харкову і закликав Захід посилити ППО України

Нагадаємо, 25 травня Росія обстріляла будівельний гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові. За останніми даними, відомо про поранення 44-х людей та загибель 14. Ідентифіковано 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що західні партнери України мають два способи запобігання таким ударам: більше Patriot та інших систем ППО для України; забезпечити Україну далекобійною зброєю, щоб російські літаки збивалися ще до того, як вони скинуть бомби.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив удар по Харкову і підтримав посилення систем ППО для захисту міста.

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