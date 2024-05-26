UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава Ради ЄС назвав "звірячим" удар РФ по Харкову і закликав Захід посилити ППО України

Фото: президент Ради ЄС Шарль Мішель (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Ради ЄС Шарль Мішель засудив російський удар по «Епіцентру» у Харкові. Він заявив, що західні країни мають терміново "просунутися до комплексного рішення" у питанні ППО України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мішеля у соцмережі X.

"Удар росіян по харківському супермаркету є звірячим", - написав президент Ради ЄС.

Він також назвав злочинними спроби Росії "тероризувати мирне населення України" в рамках "загарбницької" війни, яку РФ веде проти України.

"Разом ми можемо зупинити жорстокі атаки Росії. Нам необхідно терміново просунутися до комплексного рішення протиповітряної оборони України", - зазначив Мішель.

Російський удар по "Епіцентру" у Харкові

Нагадаємо, 25 травня Росія обстріляла будівельний гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові. За останніми даними, відомо про поранення 44-х людей та загибель 14. Ідентифіковано 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що західні партнери України мають два способи запобігання таким ударам: більше Patriot та інших систем ППО для України; забезпечити Україну далекобійною зброєю, щоб російські літаки збивалися ще до того, як вони скинуть бомби.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив удар по Харкову і підтримав посилення систем ППО для захисту міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківШарль МишельВійна в Україні