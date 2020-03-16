Глава правительства Каталонии заразился коронавирусом

Глава правительства Каталонии Ким Торра дал положительный результат на коронавирус. Об этом говорится в сообщении каталонского правительства в Twitter.

По словам Торры, положительный результат на COVID-19 он получил в понедельник, 16 марта. Он отметил, что находится в изоляции со вчерашнего дня.

"Я прошел тест на COVID-19, который дал положительный результат на болезнь. Несмотря на ограничение, я все еще работаю, чтобы остановить распространение коронавируса, которое является приоритетом № 1. Сегодня утром я встретился онлайн с представителями всех парламентских групп, чтобы держать их в курсе ситуации", - сообщил Торра.

Ранее РБК-Украина писало, что коронавирус COVID-19 выявили у супруги премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес. Премьер и его супруга изолированы в резиденции.

Также сообщалось, что с 15 марта в Испании введен карантин на две недели. На этот период жителям Испании разрешат выходить на улицу только за покупками лекарств и еды, для поездок на работу, в медицинские заведения и банки или совершать поездки для ухода за детьми или пожилыми людьми.

Кроме этого РБК-Украина писало, что за сутки 15 марта в Испании зафиксировали около тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране около 9 тысяч инфицированных, около 300 человек умерли.