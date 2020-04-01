Глава правительства Каталонии вылечился от коронавируса

Фото: Ким Торра (flickr.com)

Ким Торра продолжит дистанционно осуществлять свои обязанности

Глава правительства Каталонии Ким Торра вылечился от коронавируса. Об этом сообщает газета Periodico.

Сообщается, что новый анализ политика на COVID-19 показал отрицательный результат.

Как сообщили в правительстве Каталонии, несмотря на то, что формально Торра был выписан, он продолжит находиться в своей резиденции в Барселоне, следуя "строгим указаниям соблюдения изоляции, полученными всеми гражданами, а также по медицинским показаниям". В связи с этим он будет и дальше дистанционно осуществлять свои обязанности.

Напомним, информация о том, что Торр получил положительный результат на коронавирус стала известна 16 марта.

Ранее коронавирус COVID-19 выявили у супруги премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес. Премьер и его супруга изолированы в резиденции.

Кроме того, от коронавируса скончалась 86-летняя принцесса Испании, двоюродная сестра короля Филиппа VI Мария Тереза. Она является первой жертвой вируса среди членов королевских семей Европы.