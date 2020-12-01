Глава правительства Хорватии заразился коронавирусом

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович получил положительный результат теста на коронавирус. Сейчас он находится на самоизоляции.

Об этом сообщает Xinhua.

Как сообщается, у жены Пленковича обнаружили коронавирус еще в субботу, но глава правительства тогда не имел никаких симптомов и получил отрицательный результат теста. Однако он решил пойти на самоизоляцию. Накануне премьер сдал повторный анализ на COVID-19 и получил положительный результат.

Отмечается, что сейчас Андрей Пленкович чувствует себя хорошо и продолжает выполнять работу дистанционно.

Напомним, 26 ноября шведский принц Карл Филипп и его супруга принцесса София заразились коронавирусом.

Также ранее глава администрации президента Дональда Трампа Марк Медоуз сообщил коллегам, что у него коронавирус.

Кроме того, РБК-Украина писало, что советник вице-президента США Марк Шорт заразился коронавирусом.