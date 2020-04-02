Глава парламента Ирана заразился коронавирусом

Фото: Али Лариджани (theiranproject.com)

Али Лариджани находится на карантине

Тест на коронавирус главы парламента Ирана Али Лариджани показал положительный результат. Об этом сообщает издание RFI.

Никаких деталей о состоянии здоровья Лариджани не сообщается, отмечается лишь, что он помещен на карантин.

Сейчас глава Меджлиса Ирана стал самым высокопоставленным представителем иранских властей, заразившихся коронавирусом.

По состоянию на 2 марта в Иране подтверждено более 50 тысяч случаев коронавируса, из них 3160 - летальных.

Напомним, в Иране зафиксирована первая смерть чиновника от коронавируса. Жертвой болезни стал член совещательного органа при высшем руководителе Ирана Мохаммад Мирмохаммади.

Кроме того, в Иране коронавирусом COVID-19 инфицировались четыре депутата парламента. Тест прошли 30 депутатов. Коронавирус зафиксировали в четырех. В целом зафиксировано пять случаев инфицирования коронавируса среди иранских депутатов. Первый случай произошел несколько дней назад, инфекция подтвердилась у депутата Махмуда Садеки.

Также от коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи. 26 февраля он был госпитализирован в одну из больниц Тегерана. Во время прохождения анализов у него обнаружили коронавирус. На следующий день Хосроушахи умер.